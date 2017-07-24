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≡ Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с населения заместитель акима Костанайской области назвал неудовлетворительной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с населения заместитель акима Костанайской области назвал неудовлетворительной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29013
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным на 1 июля, население области задолжало 482 млн тенге. Это почти на 69 млн тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил сегодня, 24 июля, расширенном заседании акимата первый заместитель акима области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ.
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§ Медный
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.07.17 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну вы и получаете.
То качество, за которое заплатили.
Хотите лучшего?
Это уже будет стоить дороже.
В разы.

да, допустим я хочу более качественное, и готов платить больше.
так вот, бывалый, где тот поставщик услуг, который удовлетворит мою потребность в чистой горячей воде? ;-) ткните, пожалуйста, пальцем в альтернативу или змовкните уже :-)

[Исправлено: Медный, 26.07.2017 - 01:11]
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§ Медный
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.07.17 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
греться от горячей и поступать к нам в смесители.

до чего техника дошла! :-)
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§ Victor Yang
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8892
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.17 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
а зарплату они с убытков платят

Это ГКП - они полностью на бюджете.
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§ Медный
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.07.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

и так если организация бюджетная, то она должна что-то приносить государству? какие то деньги? как я понимаю, у нас в убыток никто не работает, да и по нулям так же...
долго углубляться в теорию политэкономии. но всё же. бюджетная организация: начальство ездит на Жипе, откуда жип? откуда зарплата руководителя? кто установил эту зарплату? а откуда деньги на эту зарплату... ну и в итоге выясняется, что государство это в нынешний век тот же капиталист.
Так что не надо тешить себя иллюзиями о том, что человек который "зарабатывает" полмиллиона живёт также как и тот кто зарабатывает 50 тысяч. И я скажу больше сознание у этих людей совершенно разное, они с разных планет (утрирую для более красочной картины)
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§ Victor Yang
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8892
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.17 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
и так если организация бюджетная, то она должна что-то приносить государству? какие то деньги?

Не обязательно. Есть разные статусы. Вот, РГП, например, - да, должно приносить, а ГКП - нет. У нас школы, дет.сады - ГКП. Они ничего не приносят.
Цитата:
Медный:
начальство ездит на Жипе, откуда жип? откуда зарплата руководителя? кто установил эту зарплату? а откуда деньги на эту зарплату...

Это всё деньги, выделяемые из бюджета. Устанавливается, наверное, какой-то сеткой, нормативами, утверждаются на уровне министерства.
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§ Медный
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.07.17 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

горячая вода это товар? товар продают! продают за сколько каждый хочет для себя? каким то образом цену устанавливают. деньги собираются с населения, конкретно за услугу?
кроме того бюджет формируется от продажи недр, которые тоже как бы принадлежали каждому гражданину...но теперь владелец недр кто? государство? а что делает государство с недрами? продаёт? а со своими предприятиями что оно делает? тоже продаёт?! так не капиталист ли государство...
есть у человека тело, и рука человека это часть человека... аналогия надеюсь понятна

А по поводу ГКП и прочих, ещё чуть-чуть подождите и совсем не останется ничего бесплатного, всё сгинет в капитализме, что досталось нам от завоеваний комуняк.
высшие учебные заведения в ближайшем будущем будут акционировать... как вы думаете, что будет дальше? медицина уже в страхование переходит... кто там у нас остался? общее среднее образование?!
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§ Victor Yang
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8892
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.17 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
но теперь владелец недр кто? государство? а что делает государство с недрами? продаёт? а со своими предприятиями что оно делает? тоже продаёт?! так не капиталист ли государство...

Ты как-то слишком глубоко ушел в дебри.
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