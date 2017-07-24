Медный Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с... #63





(Полноправные пользователи) Сообщений: 170

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:21 Цитата: Victor Yang:



и так если организация бюджетная, то она должна что-то приносить государству? какие то деньги? как я понимаю, у нас в убыток никто не работает, да и по нулям так же...

долго углубляться в теорию политэкономии. но всё же. бюджетная организация: начальство ездит на Жипе, откуда жип? откуда зарплата руководителя? кто установил эту зарплату? а откуда деньги на эту зарплату... ну и в итоге выясняется, что государство это в нынешний век тот же капиталист.

Так что не надо тешить себя иллюзиями о том, что человек который "зарабатывает" полмиллиона живёт также как и тот кто зарабатывает 50 тысяч. И я скажу больше сознание у этих людей совершенно разное, они с разных планет (утрирую для более красочной картины)