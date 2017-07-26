/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 275 из 275«1...273274275
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4722
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкуренция в среднем ценовом сегменте будет очень жоская с прибытием Мака..
Ну еще отбивать будет людишек у таких заведений как Илита по Тауэльсыздык..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4722
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что я только приветствую еще одного достойного конкурента, который привнесет не то что что то новое, а и другие будут пытаться делать качественнее и вкуснее..
Иначе пшел вон с рынка..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4722
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это разумеется если дистанцироваться от Марта или елочек..
Для кого то..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4722
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, тут я все сказал, теперь в тематике делать нечего..
Профайл

§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.07.17 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
50-летний сингапурец с лицом и телом 20-летнего покорил Сеть Модели из Сингапура 50 лет, но выглядит он, как 20-летний.

фотошоп неее не слышали?Хороший тел.с функцией "идеальное селфи" делают чудеса,я пробовал то-же лет на 15-20 моложе получается.
Профайл

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2883
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.07.17 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,я пробовал то-же лет на 15-20 моложе получается.

Просим в стуждию,заценим ;-)
Профайл

§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.07.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Денерная на трассе Костанай Рудный уже оценивается в полтора миллиона долларов..

Она что продаётся?Откуда цена?
Объясните мне пож.зачем покупать за 1.5млн забегаловку на трассе.
Если можно положить их в банк и не напрягаясь получать по 5млн\тнг в месяц?
Зачем этот гемор с готовкой,рабочими,налогами и прочими прелестями ИП,если на эти 5млн,можно жить где нибудь в тёплой стране и не о чём не думать?

[Исправлено: Добринцофф, 26.07.2017 - 01:17]
Профайл

§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.07.17 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Просим в стуждию,заценим


зацени))
Профайл

§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8892
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Если можно положить их в банк и не напрягаясь получать по 5млн\тнг в месяц?
Зачем этот гемор с готовкой,рабочими,налогами и прочими прелестями ИП,если на эти 5млн,можно жить где нибудь в тёплой стране и не о чём не думать?

Так это будут всего 10% в год. Ну и обесценивается тенге потихоньку.
Но я не верю в эту цифру. Не может денерная столько стоить - это 480 млн.
Действующее кафе в городе за 20 продается.

[Исправлено: Victor Yang, 26.07.2017 - 01:25]
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4722
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Она что продаётся?Откуда цена?
Объясните мне пож.зачем покупать з

Не, сама то она может и стоит тысяч 200 баксами как просто дом, ну и еще пол миллиона думаю как дело.
Полтора я так подумал это много я загнул..
Как то это по умному называется..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4722
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 01:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не может денерная столько стоить.

Не может, не может..
Это как создать две одинаковые соцсети.
Одно раскрутить до 10ти миллиардов, другую так и оставить ..
Как то так.
Что то типа Стартапа..
Профайл

§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8892
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.17 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Одно раскрутить до 10ти миллиардов

Марик, сейчас людей всего 7,5 млрд. Остальные инопланетяне что ли? Ты и тут "загнул".
Профайл

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4722
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 01:38
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4722
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.07.17 - 01:43
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2883
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.07.17 - 02:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но молодежь ходить будет

Вкусовые добавки убивают здравый смысл о понятии здоровой пищи.И молодёжь ленивенькая сейчас на домашнюю готовку,по быстрому набили желудок всякой бякой-это уже норма.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 275 из 275«1...273274275
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 45
Пользователей: 0
Всего: 45

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх