Цитата: Добринцофф:

Если можно положить их в банк и не напрягаясь получать по 5млн\тнг в месяц?

Зачем этот гемор с готовкой,рабочими,налогами и прочими прелестями ИП,если на эти 5млн,можно жить где нибудь в тёплой стране и не о чём не думать?

Так это будут всего 10% в год. Ну и обесценивается тенге потихоньку.

Но я не верю в эту цифру. Не может денерная столько стоить - это 480 млн.

Действующее кафе в городе за 20 продается.



[Исправлено: Victor Yang, 26.07.2017 - 01:25]