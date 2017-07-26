Victor Yang Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4119





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 8889

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 01:21 Цитата: Добринцофф:

Если можно положить их в банк и не напрягаясь получать по 5млн\тнг в месяц?

Зачем этот гемор с готовкой,рабочими,налогами и прочими прелестями ИП,если на эти 5млн,можно жить где нибудь в тёплой стране и не о чём не думать?

Так это будут всего 10% в год. Ну и обесценивается тенге потихоньку.

Но я не верю в эту цифру. Не может денерная столько стоить.