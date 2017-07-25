/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 272 из 272«1...270271272
§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8877
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
гисметео и 360 Weather (в смартфоне) дождь обещало. И где он?

Он утром был). В КЖБИ и центре - точно.
Профайл

* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3420
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.07.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В ....и центре - точно.

это когда же????? :-o
а вообще у нас центр люди считают даже у Радуги.
Профайл

* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3420
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.07.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В той поликлинике все терапевты не хотят работать или алкаши пропащие..

да, про вторую я это тоже слышала от подруги подобное. Ужасная.
Про 1 такое не скажу. Пока там все устраивало и устраивает. Еще раз повторю, осенью можно переходить с поликлиник в поликлинику.
Профайл

* kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2874
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.07.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

это когда же????? :-o

В 5 утра был дождь .
Элис,вот ты засоня)))
А как же встать с первыми петухами,приготовить блинчиков-пончиков к завтраку ;-)
Профайл

* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3420
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.07.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
В 5 утра был дождь .
Элис,вот ты засоня)))

для меня это ночь))) :oops: :oops:
а дождь днем обещали - врушки :-x
Профайл

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 25.07.17 - 23:03
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 272 из 272«1...270271272
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: drakon, Алиса

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 110
Пользователей: 4
Всего: 114

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх