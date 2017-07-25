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§ NG.kz
В Костанае открылась персональная выставка художника Юрия Новоселова, посвященная его 65-летию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29013
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 июля в областной картинной галерее член Союза художников Казахстана Юрий НОВОСЕЛОВ представил костанайцам свою юбилейную 25-ую выставку.
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§ Грибоедов
Re: В Костанае открылась персональная выставка художника Юрия...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 447
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 25.07.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное - нарисовать кого нужно. И вовремя.
Профайл

Шужук
Re: В Костанае открылась персональная выставка художника Юрия...




Отправлено: 25.07.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Главное - нарисовать кого нужно. И вовремя.

Че за Тёхана. На крайнем рисунке.
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