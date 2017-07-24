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≡ Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с населения заместитель акима Костанайской области назвал неудовлетворительной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с населения заместитель акима Костанайской области назвал неудовлетворительной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29013
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным на 1 июля, население области задолжало 482 млн тенге. Это почти на 69 млн тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил сегодня, 24 июля, расширенном заседании акимата первый заместитель акима области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ.
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§ Змея Подколодная
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.07.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А вот у вас вода чистая и не вонючая - так и не появится.

А у Вас?))))) Или у Вас в квартире газ и Вы кастрюльками чистейшей родниковой нагреете?)
Цитата:
(Почему-то вспомнился анекдот про пьяного мужика в автобусе и девушку с кривыми ногами).

Вы знаете,а мне другой анекдот вспомнился,про того самого милиционера,ой,простите великодушно,полицейского, у которого на голове была та самая фуражка с хлястиком)))
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§ 112
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чистую воду горячую раз плюнуть сделать.
Не знаю почему костанайцы этого не могут..
Берешь бойлер, отключаешь горячую воду себе через контролеров КТЕКа и все, пользуйся чистой горячей водой в свое удовольствие..
Хочешь фильтр как вариант поставь перед бойлером..
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§ Victor Yang
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8877
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Берешь бойлер, отключаешь горячую воду себе через контролеров КТЕКа и все, пользуйся чистой горячей водой в свое удовольствие..

В общем, да. По моему опыту, 15-литровый бойлер на двоих - и разница за электричество не превышала плату за горячую воду.
И, вроде, следующим летом нас ждет повальная установка теплообменников в дома - холодная вода будет греться от горячей и поступать к нам в смесители.
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§ 112
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
общем, да. По моему опыту, 15-литровый бойлер на д

Мне кажется минус , для кого то он существенный, в напоре.
С бойлером он не сильный.
У меня без него как фонтан на пятом этаже, тем более я с подвала отдельную ветку себе проттянух по холодной, но через бойлер все равно слабо.
Хотя у кого счетчики есть, напор сильный в принципе не нужен..
Опять же у кого это корыто с массажем водяным, для них напор нужен наверно и бойлер для них не само то, может насос какой надо тогда..
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Бывалый
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...




Отправлено: 25.07.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А у Вас?))

А у меня в квартире кустанайской давным давно аристон стоит на 90 литров и меня никакая ржавая вода не парит равно как и ее отсутствие.
А в астане горячая вода - это подогретая питьевая и она не бывает ни ржавой ни вонючей потому что система отопления тут закрытого типа - из нее отбор воды не идет.

Бывалый
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...




Отправлено: 25.07.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И, вроде, следующим летом нас ждет повальная установка теплообменников в дома - холодная вода будет греться от горячей и поступать к нам в смесители.

Ну наконец-то.
А за чей счет банкет?

Кстати разминайте лопатники: у этих теплообменников регулярно требуют замены прохудившиеся секции.
Одна-две секции на 60-80 квартир в год выходят из строя.

Бывалый
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...




Отправлено: 25.07.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Опять же у кого это корыто с массажем водяным, для них напор нужен наверно

А разве у этого корыта не собственный циркуляционный насос?

§ 112
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
разве у этого корыта не собственный циркуляционный насос?

А я не знаю, вроде как на душевых не видел, на тех наверно есть что то..
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гость
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...




Отправлено: 25.07.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Глядишь - на триллион-полтора и пополнится бюджет.

Как пополнится-так и исчезнет.КТЭК умышленно разваливается,так сказать готовится к приватизации.Неужели не видно?Примеров тому мало?

§ Victor Yang
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8877
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А за чей счет банкет?

За государственный.
Цитата:
Бывалый:
Ну наконец-то.

Есть два отрицательных момента при этом:
Через несколько лет давление в системе ГВС упадет по причине забившихся труб
Ну и при отключении холодной воды, горячей тоже не будет.
Ну ты еще третий озвучил - периодически менять секции. Вода-то там неподготовленная будет уже.
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