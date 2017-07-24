Цитата: А вот у вас вода чистая и не вонючая - так и не появится.

А у Вас?))))) Или у Вас в квартире газ и Вы кастрюльками чистейшей родниковой нагреете?)

Цитата: (Почему-то вспомнился анекдот про пьяного мужика в автобусе и девушку с кривыми ногами).

Вы знаете,а мне другой анекдот вспомнился,про того самого милиционера,ой,простите великодушно,полицейского, у которого на голове была та самая фуражка с хлястиком)))