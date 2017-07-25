Цитата: 112:

В той поликлинике все терапевты не хотят работать или алкаши пропащие..

да, про вторую я это тоже слышала от подруги подобное. Ужасная.

Про 1 такое не скажу. Пока там все устраивало и устраивает. Еще раз повторю, осенью можно переходить с поликлиник в поликлинику.