Lex Re: Водителю, подозреваемому в наезде на девушку возле кафе... #2





(Пользователи) Сообщений: 234

Регистрация: 22.06.15 (Пользователи) Отправлено: - 17:59 немного недостоверно все рассказано. Пусть опросят свидетелей, сфографируют водителя. Его месили там как грушу человек 15. В газели пытался спрятаться, уехать подальше. Эта мадам перегородила дорогу. А так как газель по сути грузовой транспорт и пытаться тельцем в 60 кг остановить -глупо звучит. Газель тоже было бы неплохо показать после этого мордобоя. А то прям мученница целая получается. А то, что по сути она вероятный зачинщик мордобоя- тишина. Кстати, камеры видеонаблюдения должны были заснять видео как его месили, разгромили газель, а дальше и его вытащили с машины ? Alau.kz тоже пишут деферамбы, только вот коменты снизу немного расходятся с делом.