Цитата: Алиса:

Марик, ты как бы себя уговариваешь что ли в преимуществах "не пить"?))))) По-моему уже пора в этом убедиться на 100%: и жизнь пошла лучше и качественнее и экономишь деньги....

Нет.

Убедиться на чьем то примере не помогает.

Мы же люди разумные и все умные..

Никогда не верим что там говорят в обществах трезвости или смотрим как на дураков на тех, кто признается сам, находя в себе какие то неимоверные силы - Да , я алкоголик..

Мы любим сами на себе испытывать лично и потом в этом только убеждаться..

Лучше на свои грабли два раза..

Ну такие мы..