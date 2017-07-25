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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5334
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.07.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
верни им назад. Тем более одно и то же место - нехорошо делают, если знают, что подсовывают.

Мне сёдня такой-же вернули со слизью -668тнг,я никому ничего не подсовывал покупатели арбузы сами выбирают,внешне он целый и твердый ,а внутри такая бяка.
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3420
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.07.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Мне сёдня такой-же вернули со слизью -668тнг,я никому ничего не подсовывал

Марик пишет, что в одном и том же месте брал. И уже не первый оттуда попался нехороший....
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то что погода..
Это думаю тролли которых с НГ повыкидывали, начали троллить службы спасения..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
со слизью -668тнг,я н

У нас были по 50, потом 60, 65 и сейчас 75 за кило.
Сколько там у вас стоят?
И да, наверно какая то партия из нескольких груховиков может прийти плохой?
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3420
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.07.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, ты как бы себя уговариваешь что ли в преимуществах "не пить"?))))) По-моему уже пора в этом убедиться на 100%: и жизнь пошла лучше и качественнее и экономишь деньги.... ;-) :lol: :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, ты как бы себя уговариваешь что ли в преимуществах "не пить"?))))) По-моему уже пора в этом убедиться на 100%: и жизнь пошла лучше и качественнее и экономишь деньги....

Нет.
Убедиться на чьем то примере не помогает.
Мы же люди разумные и все умные..
Никогда не верим что там говорят в обществах трезвости или смотрим как на дураков на тех, кто признается сам, находя в себе какие то неимоверные силы - Да , я алкоголик..
Мы любим сами на себе испытывать лично и потом в этом только убеждаться..
Лучше на свои грабли два раза..
Ну такие мы..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
экономишь деньги....

Что удивительно, я этих сэкономленных денег не вижу..
Да, лоханулся в платной клинике заплатить за кровь и прием 25 тысяч.
А в прикрепленной сэкономил бы 15..
Наверно все туда ушло..
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3420
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.07.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
я этих сэкономленных денег не вижу..

ну так и эти потратил и еще сверх бы ушло.

Цитата:
112:
лоханулся в платной клинике заплатить за

вот именно... есть поликлиника куда ты прикреплен и иди сдавай там всё бесплатно. Я , к примеру, в своей все бесплатно прохожу. ТЫ, по идее - по месту жительства в Кустанае - к 1 поликлинике прикрепляешься. Запись по интернету - не надо звонить 125 раз в регистратуру даже. Находи своего врача - выбирай время, записывайся и иди к своему времени. Что к участковому, что к специалисту. По направлению: анализы, УЗИ, ФГДС, рентген и т.д. - бесплатно.
К платному иду, если какой-то специалист не устраивает и то 125 раз узнаю что за врач и есть смысл идти к нему и платить.

[Исправлено: Алиса, 25.07.2017 - 22:16]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
по месту жительства в Кустанае - к 1 поликлинике прикрепляешься.

К Жемчужине на Уральской 14 прикреплен.
И Жемчужина ихняя в Рудном, одна карточка моя по ним гуляет в компьтерах..
Я то не знал что эти организации какие то разные..
Думал и там платно на Уральской.
Пока с деньгами не поджало..
Записался на рентген, узи, ЭКГ, сердечного врача и все бесплатно.
Ну Эндокринолога пока там нет, может подожду.
В Рудном Эндокринолог и он же Узи щитовитки за прием 2700 плюс 2800 сразу берет..
Мог бы только за прием например..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сэкономленные деньги потом себе хочу купить акриловую ванну..
Душевая одна ну надоела..
Ни кости не погреть, ни расслабиться с лепестками раз и морской солью..
Цена вопроса тысяч 50..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня в той на Уральской Жемчужине продублирует другой терапевт платника в рудненской Жемчужине..
Посмотрю на исход..
В августе после всех анализов..
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3420
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.07.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
К Жемчужине на Уральской 14 прикреплен.

кто мешает уйти в 1 поликл? Осенью, вроде, можно перепрекрепляться))) Эндокринолог (когда я была на приеме, она же была вроде как главным областным эндокринологом) , как и все специалисты, + УЗИ щитовидки (там же в поликлинике) - бесплатно))))

[Исправлено: Алиса, 25.07.2017 - 22:28]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анти ПТО наконец то появилось, тоже платное, что такое не знаю, мельком взглянул вроде анализ щитовитки..
Не было какого то дивного реагента..
Опять идти искать вены в руках..
4 раза промахнулись, чтобы взять кровь, руки все синие..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

кто мешает уйти в 1 поликл? Осе

Я был автоматически около Лагуны прикреплен, там вторая что ли..
Залечили меня там от растяжения мышц по интернету, как и 30 лет назад..
Опять не увидели плеврит, но сухой, только когда дышать перестал практически, меня с Рудного родичи вытащили и положили по блату в больницу.
А в той поликлинике листы вырвали с больничной тетрадки..
И потом названивали мне в больницу и плакали чтоб я их не сдал..
Блин, потом думаю, а надо было бы..
Один наримановский врач, советский еще в загул ушел, ходит попрошайничает на пузырь в наримановке по 200 тенге.
Начал лечить другой молодой по интернету..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоэе думал что бесплатная медицина такая же как и платная..
Премного ошибался..
В той поликлинике все терапевты не хотят работать или алкаши пропащие..
Мне уже потом товарищь сказал с Наримановки за того врача..
А потому уже неохота..
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