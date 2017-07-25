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≡ В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту признали виновным в оскорблении главного тренера сборной РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту признали виновным в оскорблении главного тренера сборной РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29011
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 25 июля, суд признал заслуженного тренера РК, почетного гражданина Костанайской области Петра Пастушенко виновным по статье 131 ч.2 УК РК (оскорбление) и частично удовлетворил иск главного тренера сборной Казахстана по конькобежному спорту Людмилы Прокашевой.
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§ Сэм
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 25.07.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
26 июля в 12.00 судья в пустом зале зачитал приговор

Назад в будущее?
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§ 74
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4122
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 25.07.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ, сделайте дословную расшифровку фразы с этим "словом".....
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Егалите
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...




Отправлено: 25.07.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не забываем, пожилой мужчина оскорбил молодую женщину. Сексизмом попахивает. Потерпевшая очень мягко обошлась с осужденным. Приговор справедливый. Мужики, хватит нам "убивать" женщин, им итак намного труднее, чем нам, работают за троих!

§ Алиса
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3409
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.07.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какие вообще достижения: каких воспитанников вырастила Прокашева?
Не думаю, что все было сказано так голословно - "из зависти". Явно есть причины.
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Бывалый
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...




Отправлено: 25.07.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почетный гражданин...
Позорище...
Что у нас - приют оскорбителей?
Оскорбители женщин у нас в почете на официальном уровне?
Лишить его надо этого звания за такое поведение...

Рекорд
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...




Отправлено: 25.07.17 - 16:21
Комментарий удален модератором.

§ 74
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4122
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 25.07.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Почетный гражданин...
Позорище...
Что у нас - приют оскорбителей?
Оскорбители женщин у нас в почете на официальном уровне?
Лишить его надо этого звания за такое поведение...

это ты про ректоршу местечкового вуза?? Ну та которая орала куда идти "не таким" как она...
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§ kbkz1980
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2871
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.07.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Оскорбители женщин у нас в почете на официальном уровне?
Лишить его надо этого звания за такое поведение...

А вот когда эта женщина ушатает весь конкобежный спорт в РК,своими методами,шо вы тады запоёте?
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FOMA
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...




Отправлено: 25.07.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
заслуженного тренера РК

Как может быть "заслуженным" тренером РК человек, продававший свою олимпийскую медаль?

§ kbkz1980
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2871
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.07.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:

Бред не говорите,читайте внимательно статью.
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FOMA
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...




Отправлено: 25.07.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Бред не говорите,читайте внимательно статью.

Это бред? old.express-k.kz/show_article.php?art_id=82887
Старайтесь видеть больше чем вам преподносят.

§ kbkz1980
Re: В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2871
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.07.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:

Не лезьте в тему если не в силах понять кто Заслуженный тренер ,а кто главный.
Ещё раз внимательнее читайте статью.
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Гость
В Костанае заслуженного тренера по конькобежному спорту признали виновным в оскорблении главного тренера сборной РК




Отправлено: 25.07.17 - 20:31
Комментарий проходит проверку.
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