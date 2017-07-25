Цитата: гость:

Что пробил?MD?Бордюры?Или я чего то не знаю

Совершенно верно, не знаешь..

Деньги из бюджета пробивает и не важно на что!

Тогда как костанайцам их не давали и они творили тут сами чьерт знает что, продав местным царькам все что можно..