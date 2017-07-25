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§ NG.kz
В районе парка Победы затевают строительство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29011
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На территории между бывшим ДК Профсоюзов и Парком Победы затевается новое строительство. Уже вырыты траншеи, видимо, под ограждение, своего часа ждут многолетние сосны-красавицы. Открыт также широкий проход из самого парка в зону строительства. Площадь немалая. Вот только не припоминается какой-нибудь анонс в прессе или на собрании чиновников.
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§ 112
Re: В районе парка Победы затевают строительство
112


(Пользователи)
Сообщений: 4676
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик ты думал что ли,что это этот Греческий Архимед,грам

Получше наших то будет, по пробивнее..
А то костанайщина совсем загнется от местных князьков..
Профайл

вот так
Re: В районе парка Победы затевают строительство




Отправлено: 25.07.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я ничего не думал, наоборот приветствовал

Думают те кто умет думать ТЧК

гость
Re: В районе парка Победы затевают строительство




Отправлено: 25.07.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
по пробивнее..

Что пробил?MD?Бордюры?Или я чего то не знаю?

§ 112
Re: В районе парка Победы затевают строительство
112


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Сообщений: 4676
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Что пробил?MD?Бордюры?Или я чего то не знаю

Совершенно верно, не знаешь..
Деньги из бюджета пробивает и не важно на что!
Тогда как костанайцам их не давали и они творили тут сами чьерт знает что, продав местным царькам все что можно..
Профайл

§ 112
Re: В районе парка Победы затевают строительство
112


(Пользователи)
Сообщений: 4676
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вот так:
Думают те кто умет думать Т

Думать за тех кто поставил сюда Архимеда?
Только они.
Остальным думать зачем?
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Привет из Кустаная
Re: В районе парка Победы затевают строительство




Отправлено: 25.07.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Степь да степь кругом, Путь далек лежит..."
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