Доктор СИЗО Re: На большие финансовые вливания агропром Костанайской области... #2





(Пользователи) Сообщений: 3606

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 13:01 - в данном случае Архимед напоминает того подростка, вырезанного из бревна, который закопал лунной ночью свои золотые монетки, в ожидании скорых дивидендов.... спасибо Вам за это....в животноводстве это произойдет лет через 15....не раньше....а пока,подтяните свою команду неучей...или отправьте на курсу в Англию.... совковые времена давно уже прошли....