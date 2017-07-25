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≡ Водителю, подозреваемому в наезде на девушку возле кафе "Кызылдаш" инкриминируют покушение на убийство		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Водителю, подозреваемому в наезде на девушку возле кафе "Кызылдаш" инкриминируют покушение на убийство
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29011
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ДВД Костанайской области прокомментировали факт преднамеренного наезда автомобиля на девушку, отдыхающую в кафе "Кызылдаш". ЧП произошло в поселке Затобольск в ночь с 15 на 16 июля. По словам потерпевшей, возле кафе ее дважды или даже трижды переехал колесами "ГАЗели" водитель. Полиция это полностью опровергла, заявив, что мужчина сбил девушку и уехал.
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§ Доктор СИЗО
Re: Водителю, подозреваемому в наезде на девушку возле кафе...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 25.07.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дожились до времен дикого Запада.... правда ковбои поступали иначе.... увозили с танцплощадки понравившуюся девушку...и доживали с ней до глубокой старости...
-а теперь, автоковой будет радовать своим пребыванием всех в камере СИЗО....
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§ Lex
Re: Водителю, подозреваемому в наезде на девушку возле кафе...
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 25.07.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
немного недостоверно все рассказано. Пусть опросят свидетелей, сфографируют водителя. Его месили там как грушу человек 15. В газели пытался спрятаться, уехать подальше. Эта мадам перегородила дорогу. А так как газель по сути грузовой транспорт и пытаться тельцем в 60 кг остановить -глупо звучит. Газель тоже было бы неплохо показать после этого мордобоя. А то прям мученница целая получается. А то, что по сути она вероятный зачинщик мордобоя- тишина. Кстати, камеры видеонаблюдения должны были заснять видео как его месили, разгромили газель, а дальше и его вытащили с машины ? Alau.kz тоже пишут деферамбы, только вот коменты снизу немного расходятся с делом.
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§ Victor Yang
Re: Водителю, подозреваемому в наезде на девушку возле кафе...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8875
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
немного недостоверно все рассказано.

Ты это всё видел?
Цитата:
Lex:
Его месили там как грушу человек 15.

Он, в таком случае, тоже должен был попасть в больницу.
Цитата:
Lex:
В газели пытался спрятаться, уехать подальше.

А чья газель?

[Исправлено: Victor Yang, 25.07.2017 - 18:16]
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§ Vital
Re: Водителю, подозреваемому в наезде на девушку возле кафе...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.07.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верю леху. Там гадежник еще тот. Там это в порядке уже вещей. Семьей там делать нечего. Нормально неотдохнешь.
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факты упрямая вещь
Re: Водителю, подозреваемому в наезде на девушку возле кафе...




Отправлено: 25.07.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что бы там ни было, в итоге под колесами газели оказалась эта девушка и тот кто ее переехал должен понести за это наказание.

§ Victor Yang
Re: Водителю, подозреваемому в наезде на девушку возле кафе...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8875
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
факты упрямая вещь:
Что бы там ни было, в итоге под колесами газели оказалась эта девушка и тот кто ее переехал должен понести за это наказание.

Это верно. А пострадавшая, если она была подстрекателем, пойдет по другой статье. Но в таком случае, возможно взаимное снятие обвинений, хотя за нарушение ПДД придется всё таки ответить.
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§ 112
Re: Водителю, подозреваемому в наезде на девушку возле кафе...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4676
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодешь..
Нагуляются по кабакам, зато из таких получаются хорошие жены..
Еще фишка бабы молодые беременные уже не могут остановиться и бродят по кабакам в поисках мужиков..
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