Читатель 1 Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС... #15







Отправлено: - 19:12 Хорошо, расширю поле...: короткий кафтанишко пытаемся натянуть то на ноги, то на голову, а кафтанишко так ведь и останется коротким, и спецы при этом будут такие же..."куцые" (можно экстраполировать на всё)