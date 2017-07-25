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≡ Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС начнут отчислять взносы, а споры вокруг страховой медицины продолжаются"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС начнут отчислять взносы, а споры вокруг страховой медицины продолжаются"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29011
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
21 июля на эту тему в прямом эфире телеканала «Хабар» дискутировали министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ и экономист Рахим ОШАКБАЕВ. Оппонент главного медика Казахстана до марта 2016-го занимал должность вице-министра по инвестициям и развитию, поэтому его критика строилась на фундаменте экономических категорий.
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Читатель 1
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...




Отправлено: 25.07.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо, расширю поле...: короткий кафтанишко пытаемся натянуть то на ноги, то на голову, а кафтанишко так ведь и останется коротким, и спецы при этом будут такие же..."куцые" (можно экстраполировать на всё)
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