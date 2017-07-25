/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В России намерены запретить насвай		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В России намерены запретить насвай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29011
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мнению экспертов МВД и ФСБ, производство и торговлю насваем следует перевести в ранг уголовно наказуемых преступлений. Российские правоохранители намерены взять опыт стран Евросоюза и Белоруссии, где производство и оборот насвая полностью запрещены.
Читать новость

§ 112
Re: В России намерены запретить насвай
112


(Пользователи)
Сообщений: 4676
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы водку запретили!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 116
Пользователей: 1
Всего: 117

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх