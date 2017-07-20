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§ NG.kz
Конфликтов будет меньше. А коррупции?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29011
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 июля вступили в действие поправки, внесенные в законодательство по вопросам дорожного движения. Чем объясняется необходимость менять нормы Кодекса об административных нарушениях, Налогового кодекса, закона «О дорожном движении» и некоторых подзаконных актов, действовавших чуть более двух лет: это работа над ошибками или что-то иное?
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Трэвэл
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?




Отправлено: 20.07.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а мой инспектор, наоборот, за просил за мою ошибку 400 тысяч теньге.... наверное, весь горотдел ДВД хотел накормить моими деньгами.... сошлись на 40 тысяч теньге....вечером заехал в автошколу.... нарисовал на доске ситуацию.... обсмеяли меня дружно ....не было никакого нарушения...
А зачем вообще давать взятку, если ты считаешь, что не нарушил? Значит, изначально сам был не прав... И действительно дорога общая, правильно говорит Арсен ШАКУОВ, и давайте будем уважать друг друга.

§ Доктор СИЗО
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3606
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.07.17 - 07:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
ще давать взятку, если ты считаешь, что не нарушил? Значит, изначально

-это уже не имеет никакого значения....речь идет как минимум о служебном не соответствии таких офицеров или посадке в тюрьму.....поверьте мне на слово.... пользы от них государству никакой.... деньги уворовывают себе из бюджета.... безопасносность движения для них пустой звук.... одним словом ворье.....
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Трэвэл
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?




Отправлено: 21.07.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-это уже не имеет никакого значения....речь идет как минимум о служебном не соответствии таких офицеров или посадке в тюрьму.....

Ну вообще-то вы тоже совершили преступление, ст. 367 УК РК, если что. А вот конкретно от вас какая польза? это так, для себя

§ Доктор СИЗО
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3606
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.07.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Ну вообще-то вы тоже совершили преступление, ст. 367 УК РК, если что. А вот конкретно от вас какая польза? это так, для себя

-товарищ Анонимщик, ознакомились с материалом .... ну и проходите мимо....будем считать, что этот комментарий написан не для вас....от вас тоже никакой пользы для меня нету....(((((( пустых трепачей на форуме и без вас хватает(((((
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руль
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?




Отправлено: 24.07.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
нельзя выходить из машины....ни в коем случае....протокол пусть пишут ...хоть на багажнике вашего автомобиля.... принесут...прочитал...подписал со своими замечаниями....... таковы последние правила..

Не надо каверкать правила.Их надо просто знать и молоть чушь!

руль
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?




Отправлено: 24.07.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
пустых трепачей на форуме и без вас хватает(((((

В виде докторов

Сай
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?




Отправлено: 24.07.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все-таки придает уверенности возможность видео записывать. "Законнее" будут вести полицейманы. Справедливо: нас вовсю пишут с видеокамер и прочего, могут и в комнаты заглянуть через окна - сейчас же мода окна не занавешивать, в ответку граждане тоже запишут власть.
Цитата:
Доктор СИЗО:
с 47 лет

у нас с 40 :lol:

архимед
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?




Отправлено: 24.07.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно грамотно и адекватно принимать Законы страны, чтобы не было конликта интересов между народом и полицией! Парламентариям никто ведь не бьет по рукам, никто не заставляет их принимать закон или поправки в закон, противоречащий Конституции РК? Поэтому Парламент и должен нести ответственность за абсурдные нормы законов, которые потом неоднократно дополняют, изменяют! А страдает от такой "юридической безграмотности" весь народ! Законы должны приниматься с учетом мнения самого народа, чтобы закон был справедлив, несмотря на то, что он суров! Законодатели "играют" законами, принимая абсурдные нормы закона, хотят, чтобы и овцы были целы и волки сыты! Нельзя выходить пассажиру из авто, пока ему выйти не разрешит полицейский! Неужели любому парламентарию не пришло в голову, это все равно что запретить будущим преступникам не выходить из дома! Законы должны быть адекватными и справедливыми по сути и иметь баланс интересов, а не учитывать только коррупционность, рост преступности, рост еще чего-либо! А если увеличится рост погибших сотрудников полиции, требующих взятку, то что парламентарии должны принять абсурдную норму закона, защищающую их от гибели? Хотя не исключено! Из-за абсурдных законов страдает народ! Нужно срочно проводить ревизию по всем законам РК, принятым с 2008 по 2017 годы, которые приняты на волне преувеличения своих возможностей, вопреки конституционным законам, несмотря на кризис!

§ Доктор СИЗО
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 25.07.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
руль:
Не надо каверкать правила.Их надо просто знать и молоть чушь!

-а где, можно посмотреть правильную работников автоинспекторов в городе....юридически обоснованную остановку водителя.... подход как в армии на плацу, к машине ....отдавание чести, называние своей должности, предъявление удостверения ..... предоствление видеоматериала непосредственно водителю, который не должен покидать свое рабочее место за рулем.... и остальные 37 пунктов....
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321
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?




Отправлено: 25.07.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
юридически обоснованную остановку водителя...


причины остановки для дальнейших разводов
--машина в угоне подобная.
- на перекрестке при красном светофоре подьезжают сзади
включают мигалки, перестроится некуда, оба ряда заняты,
-почему не пропустил ., мы за машиной в угоне гнались..
потом как всегда,документы, пройдите в машину, двери БЛОКИРУЮТ,
пиво вчера-позавчера пил, щас направим, остаточное покажет,
вот их способ рекета. хуже бандитов.

Без имени
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?




Отправлено: 25.07.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"- Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что в таких случаях последствия аварий такие же, как и после столкновений с автомобилем, движущимся по встречной полосе, - пояснил Шакуов. - Поэтому наша Ассоциация настаивала за такие нарушения наказывать также лишением прав на один год. "
А чем это разворот через двойную сплошную или если в результате поворота водитель оказался на полосе встречного движения, опаснее, чем проезд на красный сигнал светофора? При данных разворотах и поворотах скорость при всем желании не сможет быть в первом случае 5-10км.ч. во втором 10-20км.в час, а при переезде на красный сигнал и 50, и 100, и 150км.ч. Где логика? Более того данные маневры называются маневрированием, раздел 8.пункт 7. Нарушение этого правила, есть нарушение правила маневрирования, но ни как не выезд на полосу встречного движения и усугублять их подгоняя под выезд на встречку, есть ничто иное, как стремление по крупному увеличить коррупционную составляющую во благо недобросовестным сотрудникам полиции.

без имени
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?




Отправлено: 25.07.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более того при совершении водителем ДТП у него есть возможность получить либо штраф, кажется от 10МРП, либо лишение на пол года. То есть уже при совершенном ДТП всего лишь штраф, а при неудачно развороте или корявом повороте, где никто не пострадал и права третьих лиц не ущемлены, сразу лишение и на целый год! Где логика и смысл? Этож до какой степени нужно быть фантазёром, что бы натянуть и практически криминализировать обычный неудавшийся маневр?
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