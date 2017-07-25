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§ NG.kz
Шестеро пропавших казахстанцев были задержаны правоохранительными органами Египта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29011
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О предварительных результатах поиска пропавших без вести казахстанских студентов в Египте рассказал руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков. По его словам, угрозы жизни и здоровью молодых людей нет. Причины задержания устанавливаются.
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156
Re: Шестеро пропавших казахстанцев были задержаны...




Отправлено: 25.07.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотели сбежать к чернобородым в Сирию :lol: :lol: :lol: :lol:

§ 74
Re: Шестеро пропавших казахстанцев были задержаны...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4122
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 25.07.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может спать соседям не давали? тусили громко?
Профайл

Житель
Re: Шестеро пропавших казахстанцев были задержаны...




Отправлено: 25.07.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это Вам не Казахстан,Маке-Саке.За шкварник и в кутузку.Всё правильно.

Читатель 1
Re: Шестеро пропавших казахстанцев были задержаны...




Отправлено: 25.07.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
))) "нет дыма без огня", арабский язык они изучали)))...усиленно
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