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≡ Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с населения заместитель акима Костанайской области назвал неудовлетворительной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с населения заместитель акима Костанайской области назвал неудовлетворительной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29010
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным на 1 июля, население области задолжало 482 млн тенге. Это почти на 69 млн тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил сегодня, 24 июля, расширенном заседании акимата первый заместитель акима области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ.
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* Змея Подколодная
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.07.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А вот у вас вода чистая и не вонючая - так и не появится.

А у Вас?))))) Или у Вас в квартире газ и Вы кастрюльками чистейшей родниковой нагреете?)
Цитата:
(Почему-то вспомнился анекдот про пьяного мужика в автобусе и девушку с кривыми ногами).

Вы знаете,а мне другой анекдот вспомнился,про того самого милиционера,ой,простите великодушно,полицейского, у которого на голове была та самая фуражка с хлястиком)))
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* 112
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чистую воду горячую раз плюнуть сделать.
Не знаю почему костанайцы этого не могут..
Берешь бойлер, отключаешь горячую воду себе через контролеров КТЕКа и все, пользуйся чистой горячей водой в свое удовольствие..
Хочешь фильтр как вариант поставь перед бойлером..
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