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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3409
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.07.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В Аркалыке gismeteo сегодня обещает +31.

факты хотелось бы)))), а не "обещания". У них прогнозы какие-то заоблачно-фантазийные. Это в век высоких технологий и суперЭКСПО - ахаха!!! 8-)
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8870
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
У них прогнозы какие-то заоблачно-фантазийные.

Прогнозы у них всегда точные! Они датами ошибаются :lol: :lol: :lol:
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3409
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.07.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Они датами ошибаются

а, ну да - не сообразила :oops: :lol: :lol:
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 25.07.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Прогнозы у них всегда точные! Они датами ошибаются :lol: :lol: :lol:

кто вообще разрешил массовую отправку всякого рода предупреждающих смсок....на наши сверхсекретные телефоны..... тоже мне нашли кормушку.... куда смотрит Контора????....
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух..
С миграционки пришел..
Теперь народишко собирают в маленькой будке за забором, а в кабинет чтобы попасть, работник кабинета сам приходит за клиентом в эту маленькую будку за решетками, отбирает, доводит до кабинета, обслуживает и потом сам выводит до будки..
И так со всеми клиентами..
Так что в полицейском здании теперь не видно совсем народа, а всех водят как арестантов..
Я поначалу думал смотря на это со стороны, как много преступников и террористов повязали..
Ан нет..
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8870
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
факты хотелось бы)

Пришло время фактов
https://www.gismeteo.kz/city/daily/5167/
8-)
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, сегодня встретил одного въезжающего откудато..
С виду на перса похож, образованный и русский у него как у иностранца, разговаривает приятно..
С какой страны постеснялся спросить..
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 25.07.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ух..
С миграционки пришел..
Теперь народишко собирают в маленькой будке за забором, а в кабинет чтобы попасть, работник кабинета сам приходит за клиентом в эту маленькую будку за решетками, отбирает, доводит до кабинета, обслуживает и потом сам выводит до будки..
И так со всеми клиентами..

-влип ты конкретно....всех твоих квартирантов на особый учет в налоговой возьмут....а в конце года тебе придут такие налоги ....мама не горюй.....))))) в нашем доме 6 квартир в подъезде отказались от своих квартирантов...говорят, дешевле под замком держать или вообще продать лишнюю недвижимость...
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ПМЖ разумеется..
А с россиянином когорого регистрировал, тоже говорит у них в маленьких градообразующих городках типа Рудного то же самое и харплаты такие же..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
всех твоих квартирантов на особый учет в налоговой возьмут....а

А какой с них налог?
С них налог никто не берет..
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11425
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А какой с них налог?
С них налог никто не берет..

Марик,налог то с тебя - возьмут... :lol:
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 17:38
Комментарий проходит проверку.
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3409
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.07.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Пришло время фактов

врут они - факты энти, а потому не факты они, а незнамо чё :-x
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