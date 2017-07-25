Цитата: 112:

Ух..

С миграционки пришел..

Теперь народишко собирают в маленькой будке за забором, а в кабинет чтобы попасть, работник кабинета сам приходит за клиентом в эту маленькую будку за решетками, отбирает, доводит до кабинета, обслуживает и потом сам выводит до будки..

И так со всеми клиентами..

-влип ты конкретно....всех твоих квартирантов на особый учет в налоговой возьмут....а в конце года тебе придут такие налоги ....мама не горюй.....))))) в нашем доме 6 квартир в подъезде отказались от своих квартирантов...говорят, дешевле под замком держать или вообще продать лишнюю недвижимость...