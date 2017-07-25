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§ NG.kz
В районе парка Победы затевают строительство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29010
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На территории между бывшим ДК Профсоюзов и Парком Победы затевается новое строительство. Уже вырыты траншеи, видимо, под ограждение, своего часа ждут многолетние сосны-красавицы. Открыт также широкий проход из самого парка в зону строительства. Площадь немалая. Вот только не припоминается какой-нибудь анонс в прессе или на собрании чиновников.
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* 112
Re: В районе парка Победы затевают строительство
112


(Пользователи)
Сообщений: 4669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик ты думал что ли,что это этот Греческий Архимед,грам

Получше наших то будет, по пробивнее..
А то костанайщина совсем загнется от местных князьков..
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