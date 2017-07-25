NG.kz В районе парка Победы затевают строительство



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29010

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:05 На территории между бывшим ДК Профсоюзов и Парком Победы затевается новое строительство. Уже вырыты траншеи, видимо, под ограждение, своего часа ждут многолетние сосны-красавицы. Открыт также широкий проход из самого парка в зону строительства. Площадь немалая. Вот только не припоминается какой-нибудь анонс в прессе или на собрании чиновников.

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