Локи Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о... #38







Отправлено: - 15:51 Цитата: безумец:

если болезнь неизлечимая ,то тут и медицина бессильна

В Шымкенте девятимесячный младенец умер в больнице потому, что его родители — члены общины "Свидетели Иеговы" — категорически отказались от переливания крови. Мальчик умер от тяжелых последствий аутоиммунной гемолитической анемии.



В марте 2013 года в областном перинатальном центре Павлодарской области приверженцы "Свидетелей Иеговы" тоже по религиозным соображениям отказались от переливания крови ребенку. Главный врач больницы забила тревогу, и в результате орган опеки отобрал ребенка у родителей, а затем направил иск в суд с требованием ограничить их в правах на младенца. Кровь ребенку перелили, позже были восстановлены права родителей.



В 2011 году несовершеннолетняя девушка получила множество травм в результате ДТП. Мать девушки не дала согласия на переливание крови в связи с тем, что они с дочерью являются последователями "Свидетелей Иеговы". Переливание крови было начато поздно, и девочка скончалась.---------------Ну и кто тут "решал" бессильна медицина или нет????? Да и на Украине все друг друга выручают. Не только " баптисты". И в 90е не секты нас кормили. А вот сколько народа эти секты в депрессию вогнали, что то никто не считает. Суицида у их сколько среди адептов....