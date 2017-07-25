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§ NG.kz
Рассматриваются все версии исчезновения казахстанских студентов в Египте – МИД РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29010
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поиски шестерых казахстанцев, уехавших на языковые курсы и пропавших без вести в Египте, продолжаются. Их местонахождение по-прежнему неизвестно. Родственникам сказали, что парней якобы забрали неизвестные люди в форме.
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* 74
Re: Рассматриваются все версии исчезновения казахстанских...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4120
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 25.07.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Направлена нота в МИД Египта с просьбой оказать содействие в поисках.


Цитата:
ИД РК отправил в МИД Египта уже две ноты с просьбой оказать содействие в поисках.


а почему не пять?
а если серьезно - надеюсь с парнями все нормально. И что значит - "усиленно изучали арабский язык" ??
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* 112
Re: Рассматриваются все версии исчезновения казахстанских...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.07.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студенты молодцы..
Жаль что не молод, тоже бы арабский начал изучать..
Молитвы читать, совершать пятикратный ежедневный намаз, а не только по пятницам..
Все таки у молодежи сегодня есть выбор..
И это радует..
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§ Грибоедов
Re: Рассматриваются все версии исчезновения казахстанских...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 25.07.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одной горстке перспективных молодых людей задурили голову.
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