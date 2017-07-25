Цитата: Направлена нота в МИД Египта с просьбой оказать содействие в поисках.



Цитата: ИД РК отправил в МИД Египта уже две ноты с просьбой оказать содействие в поисках.



а почему не пять?

а если серьезно - надеюсь с парнями все нормально. И что значит - "усиленно изучали арабский язык" ??