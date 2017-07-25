Цитата: Бывалый:

Почетный гражданин...

Позорище...

Что у нас - приют оскорбителей?

Оскорбители женщин у нас в почете на официальном уровне?

Лишить его надо этого звания за такое поведение...

это ты про ректоршу местечкового вуза?? Ну та которая орала куда идти "не таким" как она...