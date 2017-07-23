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≡ Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль "Евразия" в Астану		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль "Евразия" в Астану
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29006
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астане стартовал XIII Международный кинофестиваль "Евразия". Известные голливудские актёры, лауреаты премий "Оскар" и "Золотой глобус" Николас Кейдж и Эдриан Броуди прошли по красной дорожке" кинофестиваля.


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§ Elle
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 24.07.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А без смеха - парень талант. Чем-то напоминает Грегори Лемаршаля, особенно в дуэте с Ларой Фабиан, но голос однозначно мощнее.
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§ Elle
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 24.07.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя дуэт Димаша с Ларой только мечта, но ведь о мечтах президент в курсе))
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321
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 24.07.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
А Димаш Кудаберген кто?


на китайца похож больше.
ну на казаха точно нет.
так то да, никто по сути .
баян, кайрат , слились, следующего толкают.

Жора
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 24.07.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О вкусах не спорят, но...
Мне всегда нравился актер Николас Кейдж.
Нет смысла перечислять роли,сыгранные им
в кино. А, когда вижу в ящике киркоровых,
пугачевых, пресняковых, орбакайте, галки-
ных, малаховых, гузеевых и прочих, то ста-
новится тошно...

Ирина
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 24.07.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кейдж - шикарный актер, кто бы там что ни говорил. А злопыхатели всегда найдутся. Тем более Согласна с Жорой, что глупо перечислять его роли и кому-то что-то доказывать. Как говорится, одни любят чипсами хрустеть, другие - купюрами. Может, не совсем удачное сравнение, но оно о том, на сколько разными бывают вкусы...

§ 112
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Elle:
еще он удостоился приема у ЕлБасы и рассказал ему о своей мечте.)) Так что...Мечты

Не знал..
А гражданство получил наше?
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§ Алматинка
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
Алматинка


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 25.07.17
Отправлено: 25.07.17 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, что вы проспали последние пол года и не заметили, что Димаш сейчас - самый известный в мире казахстанец, главная мировая сенсация в музыкальном мире и прочее прочее ... Пригласили его на это мероприятие хотя бы только потому, что его присутствие гарантирует заполнение зала: большая часть зрителей пришла на это мероприятие чтобы увидеть и услышать Димаша, а не ради Кейджа и Броуди. Моя знакомая специально полетела на это мероприятие из Алматы, только для того, что бы услышать Димаша. А Димаша сейчас во всем мире называют Лучшим Голосом Планеты. Его вокальный диапазон в 5 октав не знает сегодня себе равных, а в сочетании с силой и красотой и артистизмом Димаш обладает магическим эффектом, и его видео в интернете с начала года просмотрели в мире 5 миллиардов раз, что близко к мировому рекорду, а фанклубы Димаша созданы по всему миру вплоть до ЮАР, США и Франции. И на любом мероприятии он сейчас звезда номер 1 , и не только в Казахстане. Проснитесь и оглядитесь вокруг, может ещё что то не заметили из того, что происходит на Родине.
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§ Victor Yang
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8864
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.17 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алматинка:
А Димаша сейчас во всем мире называют Лучшим Голосом Планеты.

Поправлю: не во всем мире так называют, а в Казахстане. Понимаю, что очень бы хотелось, но не стоит выдавать желаемое за действительное.
Цитата:
Алматинка:
Его вокальный диапазон в 5 октав не знает сегодня себе равных

Цитата:
Относительно рекордных диапазонов певческих голосов. Среди женщин на сегодняшний день по широте диапазона лидирует бразильская певица итальянского происхождения Джорджия Браун/Georgia Brown, "белая женщина с рыжими волосами и с "черным голосом". Диапазон ее голоса просто фантастический - восемь октав: от G 2 -G 10 ("соль" большой октавы до "соль" седьмой октавы). И сразу по двум критериям Джорджия занесена в книгу рекордов Гиннеса - самый широкий вокальный диапазон (совсем недавно ее рекорд был "перерекорден", об этом ниже) и самая высокая нота когда-либо взятая человеком. И вот здесь, музыкальные критики не имеют единого мнения: одни считают ее способности уникально-феноменальными, так как верхний регистр Джорджии выходит за пределы человеческих возможностей, подобной высоты звуки могут издавать лишь некоторые виды животных, что дает основание другим утверждать, что способность вопить ультразвуком еще не означает пение. Тем не менее, даже речевой диапазон - оё-ёй какой, да и вокальный так же - не из обычных - 6 -6,5 октав певческого голоса - это не баран чихнул.

Цитата:
Среди мужчин - вне конкуренции американский певец Тим Стормс, это именно он подвинул с рекордного места по широте диапазона Джорджию Браун своим просто фантастическим диапазоном в 10 (!!!) октав, при этом он также лидирует в книге рекордов Гиннеса как человек, берущий самую низкую ноту G (−7), и эта нота на восемь октав ниже, чем самая низкая соль на клавиатуре фортепиано. стоит ли говорить, что данный звук не воспринимается/не слышится человеком, Рекорд же был зафиксирован специальными акустическими приборами.

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1519768-u-kakih-pevca-i-pevicy-samyj-shirokij-diapazon-vokala-skolko-oktav.html

Цитата:
Алматинка:
его видео в интернете с начала года просмотрели в мире 5 миллиардов раз

Вот поиск на ютубе на английском языке:
https://www.youtube.com/results?search_query=dimash+kudaibergen
Максимальное количество просмотров - 1,9 млн. Остальные - меньше. Но до 5 миллиардов, даже суммарно, очень далеко - да и нет такого количества просмотров ни у одного видео.

Я понимаю, парень талантливый, понимаю, что гордость берет, что он наш земляк, но зачем приписывать то чего нет?

[Исправлено: Victor Yang, 25.07.2017 - 08:34]

[Исправлено: Victor Yang, 25.07.2017 - 08:42]
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* 74
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4114
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 25.07.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похож на трансгендера... пол не менял?
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123
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 25.07.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Димаш Кудаберген Обладатель Гран-при конкурса «Славянский базар 2015» в Витебске[1], лауреат Национальной премии «Народный любимец» (каз. «Халықтың сүйіктісі»),[2] награждён Почётной грамотой Президента Республики Казахстан «За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана», участник международного фестиваля «ABU TV song»[3].Занял второе место в китайском конкурсе "Singer 2017"
Николас Кейдж
Награды
1996 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль, за фильм «Покидая Лас-Вегас»
1996 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в драме, за фильм «Покидая Лас-Вегас»
1996 — «Премия Гильдии киноактёров США» — лучшая мужская роль, за фильм «Покидая Лас-Вегас»
1995 — «Серебряная раковина» лучшему актёру,за фильм «Покидая Лас-Вегас»
Номинации[править | править вики-текст]
1988 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в комедии или мюзикле, за фильм «Власть луны»
1993 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в комедии или мюзикле, за фильм «Медовый месяц в Лас-Вегасе»
1996 — Премия BAFTA — лучшая мужская роль, за фильм «Покидая Лас-Вегас»
2003 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль, за фильм «Адаптация»
2003 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в комедии или мюзикле, за фильм «Адаптация»
2003 — Премия BAFTA — лучшая мужская роль, за фильм «Адаптация»
2003 — Премия Гильдии киноактёров США — лучшая мужская роль, за фильм «Адаптация»

* 74
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4114
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 25.07.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алматинка:
большая часть зрителей пришла на это мероприятие чтобы увидеть и услышать Димаша, а не ради Кейджа и Броуди.

о господи... и тут уже нурлыкунчики
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