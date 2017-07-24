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≡ Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с населения заместитель акима Костанайской области назвал неудовлетворительной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с населения заместитель акима Костанайской области назвал неудовлетворительной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29006
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным на 1 июля, население области задолжало 482 млн тенге. Это почти на 69 млн тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил сегодня, 24 июля, расширенном заседании акимата первый заместитель акима области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ.
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* Змея Подколодная
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.07.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Ну не платите. Откажитесь от ГВС и грейте себе воду сами. В чем проблема?

Да почему я должна отказаться? Я хочу пользоваться КАЧЕСТВЕННЫМИ услугами КТЭК! Может быть нужно отказаться от услуг нынешнего управленческого аппарата и сделать ставку на нормального хозяйственника?
Код:
На сколько уплачено - на столько и получено.

Еще раз,при чем тут платежеспособное население?
Код:
Потому что как только родился человек, так сразу и стал пользоваться услугами государства. С младенчества, да.

С младенчества уже обязан содержать целую армию чиновников,ага. Про которых так пестрят заголовки газет: разворовано,украдено,ведется следствие.
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