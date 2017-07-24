Змея Подколодная Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 187

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:26 Код: Ну не платите. Откажитесь от ГВС и грейте себе воду сами. В чем проблема?

Да почему я должна отказаться? Я хочу пользоваться КАЧЕСТВЕННЫМИ услугами КТЭК! Может быть нужно отказаться от услуг нынешнего управленческого аппарата и сделать ставку на нормального хозяйственника?

Код: На сколько уплачено - на столько и получено.

Еще раз,при чем тут платежеспособное население?

Код: Потому что как только родился человек, так сразу и стал пользоваться услугами государства. С младенчества, да.

С младенчества уже обязан содержать целую армию чиновников,ага. Про которых так пестрят заголовки газет: разворовано,украдено,ведется следствие.