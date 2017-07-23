Цитата: Алматинка:

А Димаша сейчас во всем мире называют Лучшим Голосом Планеты.

Поправлю: не во всем мире так называют, а в Казахстане. Понимаю, что очень бы хотелось, но не стоит выдавать желаемое за действительное.

Цитата: Алматинка:

Его вокальный диапазон в 5 октав не знает сегодня себе равных

Цитата: Относительно рекордных диапазонов певческих голосов. Среди женщин на сегодняшний день по широте диапазона лидирует бразильская певица итальянского происхождения Джорджия Браун/Georgia Brown, "белая женщина с рыжими волосами и с "черным голосом". Диапазон ее голоса просто фантастический - восемь октав: от G 2 -G 10 ("соль" большой октавы до "соль" седьмой октавы). И сразу по двум критериям Джорджия занесена в книгу рекордов Гиннеса - самый широкий вокальный диапазон (совсем недавно ее рекорд был "перерекорден", об этом ниже) и самая высокая нота когда-либо взятая человеком. И вот здесь, музыкальные критики не имеют единого мнения: одни считают ее способности уникально-феноменальными, так как верхний регистр Джорджии выходит за пределы человеческих возможностей, подобной высоты звуки могут издавать лишь некоторые виды животных, что дает основание другим утверждать, что способность вопить ультразвуком еще не означает пение. Тем не менее, даже речевой диапазон - оё-ёй какой, да и вокальный так же - не из обычных - 6 -6,5 октав певческого голоса - это не баран чихнул.

Цитата: Среди мужчин - вне конкуренции американский певец Тим Стормс, это именно он подвинул с рекордного места по широте диапазона Джорджию Браун своим просто фантастическим диапазоном в 10 (!!!) октав, при этом он также лидирует в книге рекордов Гиннеса как человек, берущий самую низкую ноту G (−7), и эта нота на восемь октав ниже, чем самая низкая соль на клавиатуре фортепиано. стоит ли говорить, что данный звук не воспринимается/не слышится человеком, Рекорд же был зафиксирован специальными акустическими приборами.

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1519768-u-kakih-pevca-i-pevicy-samyj-shirokij-diapazon-vokala-skolko-oktav.html



Цитата: Алматинка:

его видео в интернете с начала года просмотрели в мире 5 миллиардов раз

Вот поиск на ютубе на английском языке:

https://www.youtube.com/results?search_query=dimash+kudaibergen

Максимальное количество просмотров - 1,9 млн. Остальные - меньше. Но до 5 миллиардов, даже суммарно, очень далеко - да и нет такого количества просмотров ни у одного видео.



Я понимаю, парень талантливый, понимаю, что гордость берет, что он наш земляк, но зачем приписывать то чего нет?



[Исправлено: Victor Yang, 25.07.2017 - 08:34]



[Исправлено: Victor Yang, 25.07.2017 - 08:42]