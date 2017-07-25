/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На большие финансовые вливания агропром Костанайской области отвечает малым ростом производства		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
На большие финансовые вливания агропром Костанайской области отвечает малым ростом производства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29006
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На расширенном заседании акимата 24 июля это соотношение отметила заместитель акима Костанайской области Роза КЕМАЛОВА. Только субсидии, невозвратная помощь сельскому хозяйству, в этом году составляют 39 млрд тенге.
Читать новость

погранвойска КГБ СССР
Re: На большие финансовые вливания агропром Костанайской области...




Отправлено: 25.07.17 - 11:54
Комментарий удален модератором.

§ Доктор СИЗО
Re: На большие финансовые вливания агропром Костанайской области...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3604
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 25.07.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- в данном случае Архимед напоминает того подростка, вырезанного из бревна, который закопал лунной ночью свои золотые монетки, в ожидании скорых дивидендов.... спасибо Вам за это....в животноводстве это произойдет лет через 15....не раньше....а пока,подтяните свою команду неучей...или отправьте на курсу в Англию.... совковые времена давно уже прошли....
Профайл

* drakon
Re: На большие финансовые вливания агропром Костанайской области...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11423
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов поручил своему первому заместителю Гауезу Нурмухамбетову проанализировать и взять под контроль освоение районами оставшейся суммы субсидий.

Давно уже, всё - украдено... :-o
Профайл

* юля елиссева
Re: На большие финансовые вливания агропром Костанайской области...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 945
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.07.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот жеж интересно! Субсидии выделяют! Потом напрягают крестьян сдавать деньги в фонды общественные. На ликвидацию того же паводка, например! А потом удивляются, почему деньги идут, а отдачи нет.
Профайл

И.М.
Re: На большие финансовые вливания агропром Костанайской области...




Отправлено: 25.07.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
акиматы- работа для маке-баке-саке.
говорильня.

Бывалый
Re: На большие финансовые вливания агропром Костанайской области...




Отправлено: 25.07.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коровки смотрят на оратора с недоумением "чего она от нас хочет?" )))
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: drakon, 74, Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 188
Пользователей: 2
Всего: 190

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх