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≡ Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС начнут отчислять взносы, а споры вокруг страховой медицины продолжаются"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС начнут отчислять взносы, а споры вокруг страховой медицины продолжаются"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29006
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
21 июля на эту тему в прямом эфире телеканала «Хабар» дискутировали министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ и экономист Рахим ОШАКБАЕВ. Оппонент главного медика Казахстана до марта 2016-го занимал должность вице-министра по инвестициям и развитию, поэтому его критика строилась на фундаменте экономических категорий.
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Читатель 1
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...




Отправлено: 25.07.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, вещи надо называть своими именами. А то, что им эти деньги не помогут - аксиома (где кадры??)))

Мама
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...




Отправлено: 25.07.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От этого "страхования" медобслуживание лучше не станет.Врачи -то останутся те же. Сама столкнулась недавно.Ходила и в поликлинику и по частным кабинетам год.Только недавно один толковый доктор попался,который поставил правильный диагноз и назначил лечение,от которого наконец-то я чувствую себя хорошо.Так что медицине нашей нужно еще учиться и учиться,чего они делать не хотят.

Айдана
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...




Отправлено: 25.07.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Споры и будут продолжаться, всем не угодишь. Даже на примере ЭКСПО, говорили ой не справимся куда нам до Китая или Европы, но ведь сделали, построили, какой павильон у нас красивый, как все это шикарно сделано. Астана тоже вся цветет. Те же споры были и когда захотели перенести столицу. Только сейчас до людей доходит, что это был политически умный ход. Что и на болоте можно построить такую красавицу как наша столица. Споры всегда были и будут, через года 3 народ сам будет благодарить министра за то, что имеют.

Арман
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...




Отправлено: 25.07.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дай бог, что бы эта реформа удалась и мы сделали шаг в сторону улучшения мед услуг

Бывалый
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...




Отправлено: 25.07.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Айдана:
народ сам будет благодарить министра

Его-то как раз благодарить не за что.
Он там и рядом не стоял с темой мед.страха.
Он только вреда больше нанес этой теме, причем очень быстро, путем популистского срезания ставок взносов.

гость
Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС...




Отправлено: 25.07.17 - 14:08
Комментарий удален модератором.
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