Айдана Re: Евгений Шибаршин: "В ближайшие дни на счет фонда ОСМС... #3







Отправлено: - 11:44 Споры и будут продолжаться, всем не угодишь. Даже на примере ЭКСПО, говорили ой не справимся куда нам до Китая или Европы, но ведь сделали, построили, какой павильон у нас красивый, как все это шикарно сделано. Астана тоже вся цветет. Те же споры были и когда захотели перенести столицу. Только сейчас до людей доходит, что это был политически умный ход. Что и на болоте можно построить такую красавицу как наша столица. Споры всегда были и будут, через года 3 народ сам будет благодарить министра за то, что имеют.