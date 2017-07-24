Цитата: Кристина:

Молодцы кузетовцы, таких надо сразу на место ставить! Хорошо, что никто серьезно не пострадал

Цитата: Один из них ударил "кузетовца". Сотрудник охранной фирмы упал, на него набросились.

Ну, когда падают от удара это как минимум легкий нокдаун. Поэтому судить о том что в этой ситуации никто серьезно не пострадал, это как минимум должен тот охранник подтвердить.