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§ NG.kz
В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29000
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия произошла на автостоянке по улице Карбышева 17 июля. По данным пресс-службы ДВД области, 74-летних охранник попал под колеса лимузина, оставленного на стоянке и самопроизвольно начавшего движение.
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§ Дантист
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 464
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 25.07.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
безумец:
74 года ,уму непостижимо,ну и какой с него охранник,,

Как раз и есть самый надежный охранник. Знакомый брал молодых ребят на работу охранниками и постоянно пролетал. На днях опять обокрали, пока охранник в стельку был на посту. На стоянке молодые охранники были, так постоянно пиво, шашлыки по ночам, мангал из кирпичей между машин, девки визжат, шалман полный. Перестал ставить, Сейчас дедки работают-мир и покой.
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* Сергей_я
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2011
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.07.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Как раз и есть самый надежный охранник.

Просто люди путают понятия сторож и охранник. Это не совсем одно и тоже. Если сторож, то да, проще найти постарше.
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