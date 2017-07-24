Цитата: безумец:

74 года ,уму непостижимо,ну и какой с него охранник,,

Как раз и есть самый надежный охранник. Знакомый брал молодых ребят на работу охранниками и постоянно пролетал. На днях опять обокрали, пока охранник в стельку был на посту. На стоянке молодые охранники были, так постоянно пиво, шашлыки по ночам, мангал из кирпичей между машин, девки визжат, шалман полный. Перестал ставить, Сейчас дедки работают-мир и покой.