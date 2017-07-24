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≡ Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы "Кузет" вынужден был стрелять, чтобы остановить хулиганов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы "Кузет" вынужден был стрелять, чтобы остановить хулиганов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29000
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выстрелы звучали в 9 утра. Жители областного центра сообщили об этом "НГ". По словам очевидцев, стреляли дважды в районе железнодорожной больницы. На месте происшествия в это время находилась машина охранной компании "Кузет".
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Falco
Re: Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы...




Отправлено: 24.07.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скандал. Разборки. Выстрелы. Весёлое начало последней рабочей недели июля. Хотя, чему ж тут удивляться? Костанай - это же казахстанский Чикаго!

Кристина
Re: Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы...




Отправлено: 24.07.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы кузетовцы, таких надо сразу на место ставить! Хорошо, что никто серьезно не пострадал ;-)

Ирина
Re: Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы...




Отправлено: 24.07.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каких утырков только нет. Неужели в нашем городе дефицит подобных мест? Да на каждом шагу! Могли бы найти другое место для релаксации. Только не в баню им хотелось, а на ж..у приключений. Чем дело и закончилось. Надеюсь, отгребут не по-легкому дабы неповадно было!

Садя Навченко
Re: Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы...




Отправлено: 25.07.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ирина:
Только не в баню им хотелось, а на ж..у приключений.

Ндаа, в баню, в девять утра. за релаксом
видать ночь совсем не задалась...
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