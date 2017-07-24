Ирина Re: Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы... #3







Отправлено: - 17:24 Каких утырков только нет. Неужели в нашем городе дефицит подобных мест? Да на каждом шагу! Могли бы найти другое место для релаксации. Только не в баню им хотелось, а на ж..у приключений. Чем дело и закончилось. Надеюсь, отгребут не по-легкому дабы неповадно было!