Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль "Евразия" в Астану
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.17 - 09:51
В Астане стартовал XIII Международный кинофестиваль "Евразия". Известные голливудские актёры, лауреаты премий "Оскар" и "Золотой глобус" Николас Кейдж и Эдриан Броуди прошли по красной дорожке" кинофестиваля.
О вкусах не спорят, но... Мне всегда нравился актер Николас Кейдж. Нет смысла перечислять роли,сыгранные им в кино. А, когда вижу в ящике киркоровых, пугачевых, пресняковых, орбакайте, галки- ных, малаховых, гузеевых и прочих, то ста- новится тошно...
Кейдж - шикарный актер, кто бы там что ни говорил. А злопыхатели всегда найдутся. Тем более Согласна с Жорой, что глупо перечислять его роли и кому-то что-то доказывать. Как говорится, одни любят чипсами хрустеть, другие - купюрами. Может, не совсем удачное сравнение, но оно о том, на сколько разными бывают вкусы...
Похоже, что вы проспали последние пол года и не заметили, что Димаш сейчас - самый известный в мире казахстанец, главная мировая сенсация в музыкальном мире и прочее прочее ... Пригласили его на это мероприятие хотя бы только потому, что его присутствие гарантирует заполнение зала: большая часть зрителей пришла на это мероприятие чтобы увидеть и услышать Димаша, а не ради Кейджа и Броуди. Моя знакомая специально полетела на это мероприятие из Алматы, только для того, что бы услышать Димаша. А Димаша сейчас во всем мире называют Лучшим Голосом Планеты. Его вокальный диапазон в 5 октав не знает сегодня себе равных, а в сочетании с силой и красотой и артистизмом Димаш обладает магическим эффектом, и его видео в интернете с начала года просмотрели в мире 5 миллиардов раз, что близко к мировому рекорду, а фанклубы Димаша созданы по всему миру вплоть до ЮАР, США и Франции. И на любом мероприятии он сейчас звезда номер 1 , и не только в Казахстане. Проснитесь и оглядитесь вокруг, может ещё что то не заметили из того, что происходит на Родине.
Алматинка: А Димаша сейчас во всем мире называют Лучшим Голосом Планеты.
Поправлю: не во всем мире так называют, а в Казахстане. Понимаю, что очень бы хотелось, но не стоит выдавать желаемое за действительное. Цитата:
Алматинка: Его вокальный диапазон в 5 октав не знает сегодня себе равных
Цитата:
Относительно рекордных диапазонов певческих голосов. Среди женщин на сегодняшний день по широте диапазона лидирует бразильская певица итальянского происхождения Джорджия Браун/Georgia Brown, "белая женщина с рыжими волосами и с "черным голосом". Диапазон ее голоса просто фантастический - восемь октав: от G 2 -G 10 ("соль" большой октавы до "соль" седьмой октавы). И сразу по двум критериям Джорджия занесена в книгу рекордов Гиннеса - самый широкий вокальный диапазон (совсем недавно ее рекорд был "перерекорден", об этом ниже) и самая высокая нота когда-либо взятая человеком. И вот здесь, музыкальные критики не имеют единого мнения: одни считают ее способности уникально-феноменальными, так как верхний регистр Джорджии выходит за пределы человеческих возможностей, подобной высоты звуки могут издавать лишь некоторые виды животных, что дает основание другим утверждать, что способность вопить ультразвуком еще не означает пение. Тем не менее, даже речевой диапазон - оё-ёй какой, да и вокальный так же - не из обычных - 6 -6,5 октав певческого голоса - это не баран чихнул.
Цитата:
Среди мужчин - вне конкуренции американский певец Тим Стормс, это именно он подвинул с рекордного места по широте диапазона Джорджию Браун своим просто фантастическим диапазоном в 10 (!!!) октав, при этом он также лидирует в книге рекордов Гиннеса как человек, берущий самую низкую ноту G (−7), и эта нота на восемь октав ниже, чем самая низкая соль на клавиатуре фортепиано. стоит ли говорить, что данный звук не воспринимается/не слышится человеком, Рекорд же был зафиксирован специальными акустическими приборами.
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