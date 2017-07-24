Цитата: Хохол:

Китайские авто собираются в РФ и РК , а не производятся . Доля участия казахстанского или российского в этой машине , не более 10-15 % . И в основном это не производство самих деталей , а конечная сборка уже готового продукта . А для этого и заводов не надо , со сложной системой станков и оборудования , чего собственно и нету

-умоляю вас, ну не показываете свою темень....наши специалисты неоднократно выезжают в Корею, Японию, Китай. Не могут там найти автозаводов, в вашем совковом понимании.....нет там никаких производств....видят жалкие 5-8 процентов от общего объема автопрома...давно, все подсчитано до копейки и разбросано по всему миру, что бы извлечь из этого дела максимальную прибыль.

Наше маниакальное стремление правительства КР довести локализацию автопрома до 70 процентов считаю преступной.... не своими деньгами разбрасываются чиновники в министерстве....все равно ничего не получится....