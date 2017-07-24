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≡ Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с населения заместитель акима Костанайской области назвал неудовлетворительной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с населения заместитель акима Костанайской области назвал неудовлетворительной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29000
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным на 1 июля, население области задолжало 482 млн тенге. Это почти на 69 млн тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил сегодня, 24 июля, расширенном заседании акимата первый заместитель акима области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ.
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Елена
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...




Отправлено: 24.07.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За что платим ?Горячая вода воняет!Ни посуду мыть,ни умываться,ни купаться невозможно!!!Куда обращаться?Куда смотрит санэпидемстанция?!!!!!Давайте объединяться и бороться с этим злом!!!

§ Elle
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 24.07.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена:
Горячая вода воняет!Ни посуду мыть,ни умываться,ни купаться невозможно!!!

Этим летом ГКП КТЭК жжет - мойся вонючей водой или не мойся!))) У тех, у кого нет вонючей воды все лето завидуют тем у кого она есть))) А те, у кого есть вонючая завидуют...не знаю кому. В нашем городе некому))
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Бывалый
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...




Отправлено: 24.07.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инженер:
Горячая вода бежит вонючая до безобразия

Делать чистую - будет еще выше тариф, а вы и этот-то не в силах потянуть.
Поэтому на кой стремиться к чимтой воде?
Чтобы долги у населения стали еще больше, равно как и убвтки КТЭК-а?

архимед
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...




Отправлено: 24.07.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаловаться все привыкли, а что сделано жалобщиками, чтобы устранить зловоние, свои неплатежи! Если не платят из-за зловония, но в суд не подавали, то взыскивать нужно по полной! Где доблестные частные судебные исполнители, на которых власть уповала в свое время! Пела дифирамбы, что она, т.е. ЧСИ взыщут по полной, не то что государственные исполнители! А на деле пшик! Если есть судебные решения, то принимать все, предусмотренные законом меры, чтобы взыскать за предоставленные услуги! Совки в основном платят, а неплательщиками как правило являются либо богатые, которые пишут про зловоние от горячей воды либо молодняк, который не хочет работать за 30 000 тенге, ему подавай зарплату в 100 штук и он будет расплачиваться за полученные услуги! По-моему поезд благодати ушел еще в 1991 году, поэтому получаешь услугу, то будь обязан оплатить за неё, а иначе расторгай договор и не получай услугу! Вот только непонятно, почему 1 зам. акима области печется за бездействие КТЭК по исполнению судебных актов? Он в КТЭК имеет свою долю или акции? Спрашивать за бездействие нужно в первую очередь руководителя КТЭК и юридическую службу КТЭК, которые возлагают с высокой трибуны вещать местную власть о размере долгов и плохой взыскиваемости! Если судимы потребители, то нужно платить, а не уповать на царя, героя, на зловоние, на ржавую воду! Поздно, есть долг, есть решение суда, должно быть погашение долга! Плакать о проблемах нужно до потребления услуги!

§ Медный
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.07.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Саня:

зарплата у некоторых и в 50к есть ;-) не до жиру
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§ Медный
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.07.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Делать чистую - будет еще выше тариф, а вы и этот-то не в силах потянуть.
Поэтому на кой стремиться к чимтой воде?
Чтобы долги у населения стали еще больше, равно как и убвтки КТЭК-а?

Слышу голос из не прекрасного далёка. Максимум прибыли в короткий срок, при минимальных затратах. О да, детка! КапитализЬм. Зачем что-то улучшать и так берут, ведь за те же деньги, но лучше это не рентабельно для... ну сами знаете для кого. ;-)
Есть люди которые из лужи пьют и те, кто пьют только бутилированную воду из горных источников Швейцарии, вы не из вторых ли?
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§ Медный
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.07.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:

Альтернативы в вашем посте не видно. Потребляй или умри :lol:
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Бывалый
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...




Отправлено: 25.07.17 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
Вот только непонятно, почему 1 зам. акима области печется за бездействие КТЭК по исполнению судебных актов? Он в КТЭК имеет свою долю или акции?

Да.
Имеет долю.
Акимат города - учредитель КТЭК-а (владелец) со 100%-й долей участия.

Бывалый
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...




Отправлено: 25.07.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Слышу голос из не прекрасного далёка.

Нет.
Не так.
"Слышу звон, да не знаю про что он".
Цитата:
Медный:
Максимум прибыли в короткий срок, при минимальных затратах

КТЭК - ГКП.
ГКП - это некоммерческое предприятие.
Целью его деятельности не является получение прибыли.
Учите матчасть.
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