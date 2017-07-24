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§ NG.kz
Золота больше, арматуры меньше — результаты за полгода в металлургии Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29000
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На расширенном заседании акимата сегодня, 24 июля, заместитель акима области Роза КЕМАЛОВА доложила, что «в текущем году наметился рост и в металлургической промышленности, тогда как в предыдущем году был спад».
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nik58
Re: Золота больше, арматуры меньше — результаты за полгода в...




Отправлено: 25.07.17 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все время что то намечается :-) :-) :-)

§ Доктор СИЗО
Re: Золота больше, арматуры меньше — результаты за полгода в...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3596
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 25.07.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Областные чиновники учились в советское время....и пытаются до сих пор порулить областью по совковым правилам....
- Казпианс сталь частное предприятие.... сколько хочет выпускать арматуры, столько и выпускает...есть такое понятие .....его величество СПРОС ..... кто же будет работать себе в убыток....сначала нужно получить обязательные 40 процентов предоплаты с заказчика....вложить часть своих денег....и вперед .....
Профайл

Гость
Золота больше, арматуры меньше — результаты за полгода в металлургии Костанайской области




Отправлено: 25.07.17 - 10:58
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