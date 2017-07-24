Доктор СИЗО Re: Золота больше, арматуры меньше — результаты за полгода в... #2





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 10:17 - Областные чиновники учились в советское время....и пытаются до сих пор порулить областью по совковым правилам....

- Казпианс сталь частное предприятие.... сколько хочет выпускать арматуры, столько и выпускает...есть такое понятие .....его величество СПРОС ..... кто же будет работать себе в убыток....сначала нужно получить обязательные 40 процентов предоплаты с заказчика....вложить часть своих денег....и вперед .....