Алматинка Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль... #21





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 25.07.17 (Пользователи) Отправлено: - 01:04 Похоже, что вы проспали последние пол года и не заметили, что Димаш сейчас - самый известный в мире казахстанец, главная мировая сенсация в музыкальном мире и прочее прочее ... Пригласили его на это мероприятие хотя бы только потому, что его присутствие гарантирует заполнение зала: большая часть зрителей пришла на это мероприятие чтобы увидеть и услышать Димаша, а не ради Кейджа и Броуди. Моя знакомая специально полетела на это мероприятие из Алматы, только для того, что бы услышать Димаша. А Димаша сейчас во всем мире называют Лучшим Голосом Планеты. Его вокальный диапазон в 5 октав не знает сегодня себе равных, а в сочетании с силой и красотой и артистизмом Димаш обладает магическим эффектом, и его видео в интернете с начала года просмотрели в мире 5 миллиардов раз, что близко к мировому рекорду, а фанклубы Димаша созданы по всему миру вплоть до ЮАР, США и Франции. И на любом мероприятии он сейчас звезда номер 1 , и не только в Казахстане. Проснитесь и оглядитесь вокруг, может ещё что то не заметили из того, что происходит на Родине.