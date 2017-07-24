Цитата: drakon:

Ира:

А 3-и, 4-е, 6-е,



А с 8 по 12 классы - тоже?...

вот такую видела статью... Костанай ТВ



Цитата: Ира:

7-е в пролете?



Цитата: Бесплатные учебные пособия предусмотрены для 2-х, 5-х, 7-х классов и дополнительно для 1-х классов.