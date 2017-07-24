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§ NG.kz
Потребность в бесплатных учебниках власти Костанайской области обещают удовлетворить на 100%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29000
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 24 июля, на расширенном заседании акимата сообщила заместитель акима области Роза КЕМАЛОВА. На приобретение учебников в бюджете заложено 973 млн тенге.
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Ира
Re: Потребность в бесплатных учебниках власти Костанайской...




Отправлено: 24.07.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А 3-и, 4-е, 6-е, 7-е в пролете?

§ drakon
Re: Потребность в бесплатных учебниках власти Костанайской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11421
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ира:
А 3-и, 4-е, 6-е, 7-е в пролете?

А с 8 по 12 классы - тоже?... :lol:
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§ Elle
Re: Потребность в бесплатных учебниках власти Костанайской...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 24.07.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ира:
А 3-и, 4-е, 6-е,

А с 8 по 12 классы - тоже?...

вот такую видела статью...Костанай ТВ

Цитата:
Ира:
7-е в пролете?


Цитата:
Бесплатные учебные пособия предусмотрены для 2-х, 5-х, 7-х классов и дополнительно для 1-х классов.
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§ Алиса
Re: Потребность в бесплатных учебниках власти Костанайской...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3405
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.07.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
обеспечить 100% школьников

одни и те же песни каждый год))) по факту охватите 100% - потом озвучивайте.
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§ Медный
Re: Потребность в бесплатных учебниках власти Костанайской...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.07.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос такой... купят данные учебники для избранных классов и через год выйдут новые... в нашем государстве инновационного распила, я прогнозирую такую тенденцию.
миллиард тенге, миллиард тенге на книги которые завтра станут макулатурой. :-o
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