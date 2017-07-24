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≡ 29-летний костанаец Самат Ибраев считает своей задачей развивать уличную культуру		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
29-летний костанаец Самат Ибраев считает своей задачей развивать уличную культуру
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29000
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самата хоть раз слышал, наверное, каждый, кто бывает вечерами в прогулочной зоне сити-центра Костаная. Его голос и звуки его гитары стали привычным бэкграундом города. Чего он, собственно, и добивается.
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§ Дантист
Re: 29-летний костанаец Самат Ибраев считает своей задачей...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.07.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в Рудном, помнится, индейцев заезжих прогнали с улицы. Типа, нет у них патента или чего-то там еще на этот вид деятельности. Нет, не приживется у нас этот вид культуры. Будет проходить мимо скучающий патруль и все на этом закончится.
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§ yudjin
Re: 29-летний костанаец Самат Ибраев считает своей задачей...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.07.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо за репертуар! такие думающие песни не для всех.... тем более в нашем городишке.

Цитата:
- Для наших людей это все ново,

для рожденных незалежностью и понаехавших, да это ново. А песни во дворах под гитару и на улицах в сквере в городской культуре были и раньше.

Цитата:
Вот знаете, больше всего мне нравилось играть в переходе на 2-ом подъеме. Там такая обстановка была!

вот там я его и встречал... правда обстановка стала портиться... а точнее засираться:
народ худо бедно научили доносить до урны мусор, а вывозить во время еще нет
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§ Красный
Re: 29-летний костанаец Самат Ибраев считает своей задачей...
Красный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 04.08.07
Отправлено: 24.07.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Душевно поет.
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5копеек
Re: 29-летний костанаец Самат Ибраев считает своей задачей...




Отправлено: 24.07.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, все же какую-никакую копейку собирает, с кем-то договорился скорее всего. Своеобразный музыкальный успокоитель.

осведомленный
Re: 29-летний костанаец Самат Ибраев считает своей задачей...




Отправлено: 24.07.17 - 19:45
Комментарий удален модератором.

пэтриот
Re: 29-летний костанаец Самат Ибраев считает своей задачей...




Отправлено: 24.07.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На втором подьеме, в переходе всегда ,,д..ь,, отдаю в память о студенческой жизни . Бывало заиграю на гитаре , общага скидывалась лишь бы не играл! Слуха вообще не було , а желание - було.
Там кстати парень с девушкой дня три назад играли, лирическое пели.

§ Медный
Re: 29-летний костанаец Самат Ибраев считает своей задачей...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.07.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то не вижу я по паркам домбристов, что странно. Я за любую музыку живого исполнения :-)
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