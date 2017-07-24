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§ NG.kz
Казахстанский экипаж завершил гонку "Шёлковый путь" на четвертом месте
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На протяжении двух недель напряжённой борьбы по залитым проливными дождями трассам России, бескрайним степям Казахстана и раскалённым пустыням Китая международный ралли-рейд «Шёлковый путь»-2017 финишировал в Сиане.
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ТАСС
Re: Казахстанский экипаж завершил гонку "Шёлковый...




Отправлено: 24.07.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Команда «КАМАЗ-мастер» завоевала все три призовых места «Шелкового пути». Как отмечают сами участники, эта победа еще значительней для команды, учитывая, что все сильнейшие соперники в категории грузовиков приехали на гонку в полном составе. В соревновании приняли участие 90 спортивных экипажей из 35 стран. В категории грузовиков, где выступает гоночная команда КАМАЗа, за победу боролся 21 автомобиль.
«Экипаж Дмитрия Сотникова по результатам общего зачета занял первое место в категории грузовиков, быстрая техничка Антона Шибалова на втором месте и третье место достается экипажу Айрата Мардеева. Особенно приятно, что первое место занимает грузовик-новинка этого года, который пилотировал Дмитрий», — передает пресс-служба КАМАЗа.
Победители «Шелкового пути» сегодня возвращаются домой, в Набережные Челны. Вечером в аэропорту «Бегишево» их будут встречать сотни поклонников, родные, близкие, представители КАМАЗа и городских властей, СМИ.
Итоги гонки в общем зачете грузовиков:
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 43ч 45:38
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +6:04
3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +23:12
4. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +2:40:27
5. Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто) +6:28:56

1
Re: Казахстанский экипаж завершил гонку "Шёлковый...




Отправлено: 24.07.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не важно, кто первые, но МЫ-тоже не пальцем деланные!
:lol: :lol:
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