ТАСС Re: Казахстанский экипаж завершил гонку "Шёлковый... #1







Отправлено: - 23:03 Команда «КАМАЗ-мастер» завоевала все три призовых места «Шелкового пути». Как отмечают сами участники, эта победа еще значительней для команды, учитывая, что все сильнейшие соперники в категории грузовиков приехали на гонку в полном составе. В соревновании приняли участие 90 спортивных экипажей из 35 стран. В категории грузовиков, где выступает гоночная команда КАМАЗа, за победу боролся 21 автомобиль.

«Экипаж Дмитрия Сотникова по результатам общего зачета занял первое место в категории грузовиков, быстрая техничка Антона Шибалова на втором месте и третье место достается экипажу Айрата Мардеева. Особенно приятно, что первое место занимает грузовик-новинка этого года, который пилотировал Дмитрий», — передает пресс-служба КАМАЗа.

Победители «Шелкового пути» сегодня возвращаются домой, в Набережные Челны. Вечером в аэропорту «Бегишево» их будут встречать сотни поклонников, родные, близкие, представители КАМАЗа и городских властей, СМИ.

Итоги гонки в общем зачете грузовиков:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 43ч 45:38

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +6:04

3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +23:12

4. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +2:40:27

5. Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто) +6:28:56