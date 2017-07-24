Цитата: Victor Yang:

Кто? Китай? Ты не путаешь? Это там все заводы свои размещают.

проснитесь! уже давно китай не страна третьего мира, а ведущая экономическая держава со второй в мире экономикой!

китай размещает заказы в россии, европе и казахстане. для примера: китайский автомобили выпускаются и в казахстане и в росии (не говорю про другие страны), а некоторые комплектующие для них делают в европе.