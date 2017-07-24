архимед Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с... #18







Отправлено: - 22:30 Жаловаться все привыкли, а что сделано жалобщиками, чтобы устранить зловоние, свои неплатежи! Если не платят из-за зловония, но в суд не подавали, то взыскивать нужно по полной! Где доблестные частные судебные исполнители, на которых власть уповала в свое время! Пела дифирамбы, что она, т.е. ЧСИ взыщут по полной, не то что государственные исполнители! А на деле пшик! Если есть судебные решения, то принимать все, предусмотренные законом меры, чтобы взыскать за предоставленные услуги! Совки в основном платят, а неплательщиками как правило являются либо богатые, которые пишут про зловоние от горячей воды либо молодняк, который не хочет работать за 30 000 тенге, ему подавай зарплату в 100 штук и он будет расплачиваться за полученные услуги! По-моему поезд благодати ушел еще в 1991 году, поэтому получаешь услугу, то будь обязан оплатить за неё, а иначе расторгай договор и не получай услугу! Вот только непонятно, почему 1 зам. акима области печется за бездействие КТЭК по исполнению судебных актов? Он в КТЭК имеет свою долю или акции? Спрашивать за бездействие нужно в первую очередь руководителя КТЭК и юридическую службу КТЭК, которые возлагают с высокой трибуны вещать местную власть о размере долгов и плохой взыскиваемости! Если судимы потребители, то нужно платить, а не уповать на царя, героя, на зловоние, на ржавую воду! Поздно, есть долг, есть решение суда, должно быть погашение долга! Плакать о проблемах нужно до потребления услуги!