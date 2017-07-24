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≡ Объемы загрязнения окружащей среды в Казахстане выросли на 4%, при этом государство увеличило предельно-допустимые нормы почти на 14%		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Объемы загрязнения окружащей среды в Казахстане выросли на 4%, при этом государство увеличило предельно-допустимые нормы почти на 14%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После трех лет сокращения объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в РК вновь увеличился. В 2016 году общий объем выбросов составил 2,3 млн тонн. Это на 4,2% больше уровня 2015 года.
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гость
Re: Объемы загрязнения окружащей среды в Казахстане выросли на...




Отправлено: 24.07.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни чего скоро Китай, свои заводы будет ставить, посмотрим, что будет с нашей экологией

* bgb
Re: Объемы загрязнения окружащей среды в Казахстане выросли на...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3619
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.07.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в самом городе ездят тракторы и, под видом подметания улиц, поднимают клубы пыли. превышение пдк пыли в самом центре города (в селитебной зоне) налицо, но никто из госорганов не обращает внимания. наверно, потому что в нерабочее время подметают? эта технология уборки вызывает только раздражение.
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* bgb
Re: Объемы загрязнения окружащей среды в Казахстане выросли на...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3619
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.07.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
ни чего скоро Китай, свои заводы будет ставить, посмотрим, что будет с нашей экологией

он везде ставит заводы. в россии, в казахстане, африке, европе...
другое дело, что у всех разные требования к размещению их.
некоторых странам всё по барабану, лишь бы было хоть что-то... :-x
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§ Victor Yang
Re: Объемы загрязнения окружащей среды в Казахстане выросли на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8861
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
он везде ставит заводы. в россии, в казахстане, африке, европе...

Кто? Китай? Ты не путаешь? Это там все заводы свои размещают.
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* bgb
Re: Объемы загрязнения окружащей среды в Казахстане выросли на...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3619
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.07.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Кто? Китай? Ты не путаешь? Это там все заводы свои размещают.

проснитесь! уже давно китай не страна третьего мира, а ведущая экономическая держава со второй в мире экономикой!
китай размещает заказы в россии, европе и казахстане. для примера: китайский автомобили выпускаются и в казахстане и в росии (не говорю про другие страны), а некоторые комплектующие для них делают в европе.
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