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≡ XXXII районная Спартакиада "Тын-Целина 2017" состоялась в Карасуском районе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
XXXII районная Спартакиада "Тын-Целина 2017" состоялась в Карасуском районе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Карасу состоялась очередная XXXII летняя Спартакиада Карасуского района "Тын-Целина 2017" по 15 видам спорта, в которых приняли участие все 19 сел и сельских округов региона.
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§ drakon
Re: XXXII районная Спартакиада "Тын-Целина 2017"...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11421
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню эти-спартакиады.
Каждый год,в очередном
Совхозе,проводившем Спартакиаду,
строился стадион... :lol: :lol:
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§ 112
Re: XXXII районная Спартакиада "Тын-Целина 2017"...
112


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Сообщений: 4651
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню лотерейки разыгрывали, ну денежные по 500 штук набирали.
А мы , я , сестренка и бабка по матери пошли в сельский магазин за хлебом, бабка купила три штуки, кстати снилась сегодня мне опять, подписала меня, сестренку и себя..
Разыгрывался москвич 412й, лошадь и еще что то, наверно цветной телевизор.
Бабкин билет сыграл и она выиграла лошадь..
Лошадь в те времена 1200 рублей стоила..
Вот это что то..
Ну однокашника мать башлевпя, 900 билетов набрала, выиграла Москвич..
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§ drakon
Re: XXXII районная Спартакиада "Тын-Целина 2017"...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11421
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не помню в каком году,участвовал в
комиссии по розыгрышу.Всё было -честно.
А сам однажды выиграл -моднейшую рубашку... :lol: :oops:
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