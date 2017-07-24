112 Re: XXXII районная Спартакиада "Тын-Целина 2017"... #2





(Пользователи) Сообщений: 4651

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 20:11 Помню лотерейки разыгрывали, ну денежные по 500 штук набирали.

А мы , я , сестренка и бабка по матери пошли в сельский магазин за хлебом, бабка купила три штуки, кстати снилась сегодня мне опять, подписала меня, сестренку и себя..

Разыгрывался москвич 412й, лошадь и еще что то, наверно цветной телевизор.

Бабкин билет сыграл и она выиграла лошадь..

Лошадь в те времена 1200 рублей стоила..

Вот это что то..

Ну однокашника мать башлевпя, 900 билетов набрала, выиграла Москвич..