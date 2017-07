Очередные "угрозы" от 112



Цитата: 25.07.17 Kostanai oblisinda zheldin uyitqui 20 m/s deyin, 39 C deiin katty ystyk. V Kostanaiskoi oblasti usilenie vetra s poryvami do 20 m/s, silnaya zhara do 39 C.

Откроем любой сайт с прогнозом погоды по области -даже близко не пахнет подобными температурными цифрами. Какова цель данной информации, на рассылку которой тратятся, думаю, не копейки???