112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4007





(Пользователи) Сообщений: 4651

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:54 Ты чем писать и обвинять кого то тут, в том что толстый или худой, возьми пару штук и оплати через киви кошелек завтра в 15.00..

От чистой души и доброго сердца..

Тогда я зауважаю тебя ..

А так что Понт колотить?

Не обязательно ведь много, дело не в этом, многие стесняются с такими якобы малыми суммами..

А жаль..

Никто не засмеет, тем более любая сумма, хоть 500 тенге для кого то очень существенна..