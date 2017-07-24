/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 268 из 269«1...266267268269»
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4653
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не нужно ничего показывать..
Вы кучкой ничего не проиграли конечно.
Просто детишек и их мам обнадежили, похыхыкали, над благотворительностью и забыли..
Что вам стоит Слово молвить?
Ведь Слово для вас ничего не значит в этом Мире..
А посему иди отдай эти деньги обратно в Банк, все равно кишка тонка как говорится.
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4653
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты чем писать и обвинять кого то тут, в том что толстый или худой, возьми пару штук и оплати через киви кошелек завтра в 15.00..
От чистой души и доброго сердца..
Тогда я зауважаю тебя ..
А так что Понт колотить?
Не обязательно ведь много, дело не в этом, многие стесняются с такими якобы малыми суммами..
А жаль..
Никто не засмеет, тем более любая сумма, хоть 500 тенге для кого то очень существенна..
Профайл

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3405
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.07.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередные "угрозы" от 112

Цитата:
25.07.17 Kostanai oblisinda zheldin uyitqui 20 m/s deyin, 39 C deiin katty ystyk. V Kostanaiskoi oblasti usilenie vetra s poryvami do 20 m/s, silnaya zhara do 39 C.

Откроем любой сайт с прогнозом погоды по области -даже близко не пахнет подобными температурными цифрами. Какова цель данной информации, на рассылку которой тратятся, думаю, не копейки???
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4653
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Света..
Как кстати ее отрывок из песни тут..

Но сердце тролля сжигает рассвет,
меня уже нет и спора тут нет
И Правды тут нет,
И сердце моё, сгорая молчит
что было прошло уже не болит, совсем не болит..

Забудь..
Профайл

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3405
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.07.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кажется кого-то не по-детски несет. Да уж... Вроде не весна уже и еще не осень. Марик, займись воспитанием "своего подопечного"....
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4653
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, займись воспитанием "своего подопечного"....

Пусть учится..
Когда меня не будет, хоть он будет напоминать вам обо мне..
Еще зеленый, неопытный, наверно бомж, такой как когда то я был..
Профайл

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3405
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.07.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Когда меня не будет

помирать что ль собрался или че?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4653
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
помирать что ль собрался или че?

Всякое может быть, жизнь не Вечна..
Конечно вроде не боишся этого, вроде как готов, а нет, все равно жЫть хочется..
Когда помираешь, блин так жаль..
У умирающих вся боль в глазах..
Не знаю, откуда у человекуса любовь к этой мимолетной жЫзни..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4653
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот его не стало..
А я Стих троллю уже приплел..
Иногда стоит просто забыть..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4653
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мираж..

Кто ты, мой новый тут тролль?
Ты будешь здесь, я знаю,
Тебе обычно форум тут
Мешает быть со мно-о-ой..
Пиши мне сотни страниц
Я о тебе мечтаю,
Сорви букет колючих роз
За офисом НГ...
Профайл

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11421
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
помирать что ль собрался или че?

Это бесплатные Анализы - сегодня.
По страховому полису... :-o :oops:
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4653
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дискотека 80-х..


Флуд, сотни страниц,
Мир сказочных лиц,
Ольга, строгая власть,
Но я спешу теперь
Из строк судьбу сложить.

И все вместе :

Кто ты, диванный герой?
Ты будешь здесь, я знаю,
Тебе обычных в жизни дел
Ты гонишь их доло-о-й..
Писать тут много страниц
Ты только тут мечтаешь
Сорви же ложь и маски все
На каменном лице...
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4653
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дискотека 80х..
Вот где настоящая жизнь..
Знакомьтесь Статус Кво.
Ооо какой тяжелый день.., день...
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4653
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Арабески..



Несравненная Сандра Крета..
Она же таинственный голос Энигмы..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4653
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А эта, Вояж Вояж..
То ли баба то ли мужик был, тогда я думал какая Маскара...



Посмотри на синее небо, вояж..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 268 из 269«1...266267268269»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 97
Пользователей: 1
Всего: 98

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх