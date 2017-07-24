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≡ XXXII районная Спартакиада "Тын-Целина 2017" состоялась в Карасуском районе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
XXXII районная Спартакиада "Тын-Целина 2017" состоялась в Карасуском районе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28998
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Карасу состоялась очередная XXXII летняя Спартакиада Карасуского района "Тын-Целина 2017" по 15 видам спорта, в которых приняли участие все 19 сел и сельских округов региона.
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§ drakon
Re: XXXII районная Спартакиада "Тын-Целина 2017"...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11418
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню эти-спартакиады.
Каждый год,в очередном
Совхозе,проводившем Спартакиаду,
строился стадион... :lol: :lol:
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* 112
XXXII районная Спартакиада "Тын-Целина 2017" состоялась в Карасуском районе
112


(Пользователи)
Сообщений: 4642
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 20:11
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